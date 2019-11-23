«Унион» обыграл лидирующую в чемпионате «Боруссию» Менхенгладбах

«Унион» в матче 12-го тура чемпионата Германии одержал победу над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 2:0.

Голы на счету Энтони Уджы и Себастьяна Андерссона. На 88-й минуте часть болельщиков «Боруссии» попытались прорваться на поле, но их остановили стюарды.

Берлинский клуб одержал 4 победы в 5 последних матчах бундеслиги и с 16 очками расположился на 11-м месте. Менхенгладбахцы с 25 очками остались на первом месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

12-й тур

«Унион Б» — «Боруссия М» — 2:0 (1:0)

Голы: Уджа, 15 (1:0). Андерссон, 90+1 (2:0).

«Унион Б»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер, Кроос (Шмидебах, 71), Уджа (Бюльтер, 78), Андерссон, Ингвартсен.

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи (Штробль, 61), Лайнер, Крамер, Закария, Нойхаус (Штиндль, 58), Херрманн, Плеа, Тюрам (Эмболо, 78).

Предупреждения: Кроос, 29. Штиндль, 90+1.

Судья: Брих (Германия).

23 ноября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».