«Унион» объявил о подписании нападающего Джордана Сибачо

«Унион» объявил о переходе в клуб нападающего Джордана Сибачо из «Янг Бойз».

26-летний американский футболист в сезоне-2021/22 забил 27 голов и сделал пять результативных передач в 45 матчах за швейцарский клуб во всех турнирах.

Сибачо с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии.