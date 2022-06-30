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Сегодня, 21:50

«Унион» объявил о подписании нападающего Джордана Сибачо

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Унион» объявил о переходе в клуб нападающего Джордана Сибачо из «Янг Бойз».

26-летний американский футболист в сезоне-2021/22 забил 27 голов и сделал пять результативных передач в 45 матчах за швейцарский клуб во всех турнирах.

Сибачо с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии.

Источник: https://www.fc-union-berlin.de/en/union-live/latest-news/professional/Jordan-Siebatcheu-completes-Union-switch-997D/
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