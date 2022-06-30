«Унион» объявил о подписании нападающего Джордана Сибачо
«Унион» объявил о переходе в клуб нападающего Джордана Сибачо из «Янг Бойз».
26-летний американский футболист в сезоне-2021/22 забил 27 голов и сделал пять результативных передач в 45 матчах за швейцарский клуб во всех турнирах.
Сибачо с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии.
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2
|Боруссия Д
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3
|Байер
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0-0
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5
|Унион Б
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|0-0
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6
|Фрайбург
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|0-0
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0
|0-0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0-0
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13
|Бохум
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|0
|0-0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
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|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
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|0-0
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Результаты / календарь
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34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
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