«Унион» объявил о назначении Баумгарта главным тренером

«Унион» назначил Штеффена Баумгарта главным тренером клуба.

52-летний специалист займет свой пост 2 января 2025 года. Срок его контракта не уточняется. Ранее берлинцев возглавлял Бо Свенссон, который был уволен 27 декабря.

Баумгарт играл за «Унион» с 2002 по 2004 год. Он провел 68 матчей за клуб и забил 22 гола.

«Унион» в этом сезоне бундеслиги набрал 17 очков и занимает 12-е место в таблице.