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Сегодня, 18:22

«Унион» объявил о назначении Баумгарта главным тренером

Руслан Минаев
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«Унион» назначил Штеффена Баумгарта главным тренером клуба.

52-летний специалист займет свой пост 2 января 2025 года. Срок его контракта не уточняется. Ранее берлинцев возглавлял Бо Свенссон, который был уволен 27 декабря.

Баумгарт играл за «Унион» с 2002 по 2004 год. Он провел 68 матчей за клуб и забил 22 гола.

«Унион» в этом сезоне бундеслиги набрал 17 очков и занимает 12-е место в таблице.

ФК Унион Берлин
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«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Унион» отправил в отставку главного тренера Свенссона и весь его штаб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 11 3 1 47-13 36
2
 Байер 15 9 5 1 37-21 32
3
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 35-23 27
4
 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24-20 27
5
 Майнц 15 7 4 4 28-20 25
6
 Боруссия Д 15 7 4 4 28-22 25
7
 Вердер 15 7 4 4 26-25 25
8
 Боруссия М 15 7 3 5 25-20 24
9
 Фрайбург 15 7 3 5 21-24 24
10
 Штутгарт 15 6 5 4 29-25 23
11
 Вольфсбург 15 6 3 6 32-28 21
12
 Унион Б 15 4 5 6 14-19 17
13
 Аугсбург 15 4 4 7 17-32 16
14
 Ст-Паули 15 4 2 9 12-19 14
15
 Хоффенхайм 15 3 5 7 20-28 14
16
 Хайденхайм 15 3 1 11 18-33 10
17
 Хольштайн 15 2 2 11 19-38 8
18
 Бохум 15 1 3 11 13-35 6
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10.01 22:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
11.01 17:30
Фрайбург – Хольштайн
 - : -
11.01 17:30
Хайденхайм – Унион Б
 - : -
11.01 17:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 - : -
11.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
11.01 17:30
Ст-Паули – Айнтрахт Ф
 - : -
11.01 20:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
12.01 17:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
12.01 19:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 13
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 14 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 13 1 4
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Боруссия Д

 15 1 4
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