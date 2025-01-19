«Унион» победил «Майнц» и прервал 11-матчевую безвыигрышную серию
«Унион» дома обыграл «Майнц» в матче 18-го тура чемпионата Германии — 2:1.
У хозяев отличились Бенедикт Холлербах и Роберт Сков, который реализовал 11-метровый. Единственный гол гостей забил Надим Амири (с пенальти).
«Унион» одержал первую победу за последние 12 матчей во всех турнирах, до этого на счету команды было 8 поражений и 3 ничьих. Клуб из Берлина набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице бундеслиги. У «Майнца» 28 баллов и шестая позиция.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|14
|3
|1
|56-15
|45
|
2
|Байер
|18
|12
|5
|1
|44-24
|41
|
3
|Айнтрахт Ф
|18
|11
|3
|4
|42-24
|36
|
4
|Штутгарт
|18
|9
|5
|4
|36-26
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|18
|9
|4
|5
|32-27
|31
|
6
|Майнц
|18
|8
|4
|6
|31-23
|28
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|3
|7
|40-32
|27
|
8
|Фрайбург
|18
|8
|3
|7
|25-34
|27
|
9
|Вердер
|17
|7
|5
|5
|31-32
|26
|
10
|Боруссия Д
|18
|7
|4
|7
|32-31
|25
|
11
|Боруссия М
|18
|7
|3
|8
|27-29
|24
|
12
|Унион Б
|18
|5
|5
|8
|16-24
|20
|
13
|Аугсбург
|17
|5
|4
|8
|19-33
|19
|
14
|Ст-Паули
|18
|5
|2
|11
|14-21
|17
|
15
|Хоффенхайм
|18
|4
|5
|9
|23-35
|17
|
16
|Хайденхайм
|18
|4
|2
|12
|23-38
|14
|
17
|Хольштайн
|18
|3
|2
|13
|26-46
|11
|
18
|Бохум
|18
|2
|4
|12
|17-40
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|2 : 0
|18.01
|17:30
|
Бавария – Вольфсбург
|3 : 2
|18.01
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|3 : 3
|18.01
|17:30
|
Хайденхайм – Ст-Паули
|0 : 2
|18.01
|17:30
|
Хольштайн – Хоффенхайм
|1 : 3
|18.01
|17:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|4 : 0
|18.01
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|3 : 1
|19.01
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|2 : 1
|19.01
|19:30
|
Вердер – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|16
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|12
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|8
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|15
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|5
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|15
|1
|4
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