Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:27

«Унион» победил «Майнц» и прервал 11-матчевую безвыигрышную серию

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Унион» дома обыграл «Майнц» в матче 18-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У хозяев отличились Бенедикт Холлербах и Роберт Сков, который реализовал 11-метровый. Единственный гол гостей забил Надим Амири (с пенальти).

«Унион» одержал первую победу за последние 12 матчей во всех турнирах, до этого на счету команды было 8 поражений и 3 ничьих. Клуб из Берлина набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице бундеслиги. У «Майнца» 28 баллов и шестая позиция.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
19 янв, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:1
Майнц

Футбол
ФК Майнц
ФК Унион Берлин
Читайте также
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
Джокович отказался давать интервью после игр Australian Open из-за слов журналиста
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Полицейские установили личности снявших штаны возле храма Спаса на Крови подростков
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Байер» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха, Вирц отметился дублем и пасом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 14 3 1 56-15 45
2
 Байер 18 12 5 1 44-24 41
3
 Айнтрахт Ф 18 11 3 4 42-24 36
4
 Штутгарт 18 9 5 4 36-26 32
5
 РБ Лейпциг 18 9 4 5 32-27 31
6
 Майнц 18 8 4 6 31-23 28
7
 Вольфсбург 18 8 3 7 40-32 27
8
 Фрайбург 18 8 3 7 25-34 27
9
 Вердер 17 7 5 5 31-32 26
10
 Боруссия Д 18 7 4 7 32-31 25
11
 Боруссия М 18 7 3 8 27-29 24
12
 Унион Б 18 5 5 8 16-24 20
13
 Аугсбург 17 5 4 8 19-33 19
14
 Ст-Паули 18 5 2 11 14-21 17
15
 Хоффенхайм 18 4 5 9 23-35 17
16
 Хайденхайм 18 4 2 12 23-38 14
17
 Хольштайн 18 3 2 13 26-46 11
18
 Бохум 18 2 4 12 17-40 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.01 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 2 : 0
18.01 17:30
Бавария – Вольфсбург
 3 : 2
18.01 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 3 : 3
18.01 17:30
Хайденхайм – Ст-Паули
 0 : 2
18.01 17:30
Хольштайн – Хоффенхайм
 1 : 3
18.01 17:30
Штутгарт – Фрайбург
 4 : 0
18.01 20:30
Байер – Боруссия М
 3 : 1
19.01 17:30
Унион Б – Майнц
 2 : 1
19.01 19:30
Вердер – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 16
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 12
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 8
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 15 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 5
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 15 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости