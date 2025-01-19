«Унион» победил «Майнц» и прервал 11-матчевую безвыигрышную серию

«Унион» дома обыграл «Майнц» в матче 18-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У хозяев отличились Бенедикт Холлербах и Роберт Сков, который реализовал 11-метровый. Единственный гол гостей забил Надим Амири (с пенальти).

«Унион» одержал первую победу за последние 12 матчей во всех турнирах, до этого на счету команды было 8 поражений и 3 ничьих. Клуб из Берлина набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице бундеслиги. У «Майнца» 28 баллов и шестая позиция.