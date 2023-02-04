«Унион» победил «Майнц» и вышел на первое место в бундеслиге

«Унион» одолел «Майнц» со счетом 2:1 в матче 19-го тура чемпионата Германии.

Победный мяч на 84-й минуте матча забил нападающий берлинцев Теосон Жордан Сьебатше.

«Унион» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Однако у «Баварии», которая отстает на 2 очка, есть еще игра в запасе.