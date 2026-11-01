«Кельн» ушел от поражения в матче с «Унионом»
«Кельн» и «Унион» сыграли вничью в матче 8-го тура Бундеслиги — 1:1. Игра проходила в Берлине.
У хозяев в начале встречи отличился Яник Хаберер. У гостей в концовке игры счет сравнял Малик Эль-Мала.
«Кельн» набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата Германии. «Унион» с 7 очками — на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|8
|5
|3
|0
|27-8
|18
|
2
|Боруссия Д
|8
|5
|3
|0
|14-6
|18
|
3
|Фрайбург
|8
|5
|1
|2
|18-10
|16
|
4
|РБ Лейпциг
|8
|5
|0
|3
|22-11
|15
|
5
|Вердер
|8
|4
|3
|1
|17-14
|15
|
6
|Байер
|8
|4
|1
|3
|18-16
|13
|
7
|Эльферсберг
|8
|4
|1
|3
|16-16
|13
|
8
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|2
|3
|13-18
|11
|
9
|Майнц
|8
|3
|1
|4
|17-17
|10
|
10
|Аугсбург
|8
|2
|3
|3
|18-15
|9
|
11
|Штутгарт
|8
|3
|0
|5
|14-15
|9
|
12
|Хоффенхайм
|8
|3
|0
|5
|14-16
|9
|
13
|Кельн
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
14
|Падерборн
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|
15
|Гамбург
|8
|3
|0
|5
|7-19
|9
|
16
|Унион Б
|8
|1
|4
|3
|7-19
|7
|
17
|Шальке
|8
|1
|3
|4
|4-9
|6
|
18
|Боруссия М
|8
|1
|1
|6
|11-22
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.11
|22:30
|Гамбург – Боруссия М
|- : -
|7.11
|17:30
|Боруссия Д – Эльферсберг
|- : -
|7.11
|17:30
|Майнц – Бавария
|- : -
|7.11
|17:30
|Падерборн – Айнтрахт Ф
|- : -
|7.11
|17:30
|РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|7.11
|20:30
|Штутгарт – Вердер
|- : -
|8.11
|17:30
|Кельн – Байер
|- : -
|8.11
|19:30
|Фрайбург – Унион Б
|- : -
|8.11
|21:30
|Хоффенхайм – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|9
|
|
Патрик Шик
Байер
|7
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|6
|П
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|2
|1
|0
|
|
Абдулай Джума Ба
Аугсбург
|3
|1
|0
Новости