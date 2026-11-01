Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Германия
Унион — Кельн: счет и результат матча 9 тура Бундеслиги 1 ноября 2026

«Кельн» ушел от поражения в матче с «Унионом»

Руслан Минаев

«Кельн» и «Унион» сыграли вничью в матче 8-го тура Бундеслиги — 1:1. Игра проходила в Берлине.

У хозяев в начале встречи отличился Яник Хаберер. У гостей в концовке игры счет сравнял Малик Эль-Мала.

«Кельн» набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата Германии. «Унион» с 7 очками — на 16-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 8-й тур.
01 ноября, 17:30. Ан дер Альтен Ферстерай (Берлин)
Унион Б
1:1
Кельн

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Кельн
ФК Унион Берлин
Читайте также
Рублев проиграл пятый матч подряд. Уступил сопернику, который не побеждал с начала сентября
«И тогда Озеров воскликнул: «Такой хоккей нам не нужен!» Истории легенды нашего ТВ
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Популярное видео
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кейн: «Наблюдая за Месси и Роналду, я начал задумываться о том, что, возможно, смогу выйти на этот уровень»

«Айнтрахт» дома обыграл «Гамбург» в Бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 8 5 3 0 27-8 18
2
 Боруссия Д 8 5 3 0 14-6 18
3
 Фрайбург 8 5 1 2 18-10 16
4
 РБ Лейпциг 8 5 0 3 22-11 15
5
 Вердер 8 4 3 1 17-14 15
6
 Байер 8 4 1 3 18-16 13
7
 Эльферсберг 8 4 1 3 16-16 13
8
 Айнтрахт Ф 8 3 2 3 13-18 11
9
 Майнц 8 3 1 4 17-17 10
10
 Аугсбург 8 2 3 3 18-15 9
11
 Штутгарт 8 3 0 5 14-15 9
12
 Хоффенхайм 8 3 0 5 14-16 9
13
 Кельн 8 2 3 3 9-12 9
14
 Падерборн 8 2 3 3 6-9 9
15
 Гамбург 8 3 0 5 7-19 9
16
 Унион Б 8 1 4 3 7-19 7
17
 Шальке 8 1 3 4 4-9 6
18
 Боруссия М 8 1 1 6 11-22 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.11 22:30 Гамбург – Боруссия М - : -
7.11 17:30 Боруссия Д – Эльферсберг - : -
7.11 17:30 Майнц – Бавария - : -
7.11 17:30 Падерборн – Айнтрахт Ф - : -
7.11 17:30 РБ Лейпциг – Аугсбург - : -
7.11 20:30 Штутгарт – Вердер - : -
8.11 17:30 Кельн – Байер - : -
8.11 19:30 Фрайбург – Унион Б - : -
8.11 21:30 Хоффенхайм – Шальке - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг
Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Патрик Шик
Патрик Шик

Байер

 7
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 6
П
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 6
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 6
Антонио Нуса
Антонио Нуса

РБ Лейпциг

 6
И К Ж
Феликс Удуохай
Феликс Удуохай

Унион Б

 6 1 3
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 2 1 0
Абдулай Джума Ба
Абдулай Джума Ба

Аугсбург

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости