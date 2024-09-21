«Унион» на своем поле обыграл «Хоффенхайм» и поднялся на третье место в бундеслиге

«Унион» в матче 4-го тура чемпионата Германии обыграл «Хоффенхайм» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Тим Роте и Чон У Ен, у гостей единственный гол забил Мариус Бюльтер.

В другом матче тура «Фрайбург» одержал победу над «Хайденхаймом» (3:0).

После этого матча «Унион» с 8 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» с 3 очками — на 15-й строчке.