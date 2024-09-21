«Унион» на своем поле обыграл «Хоффенхайм» и поднялся на третье место в бундеслиге
«Унион» в матче 4-го тура чемпионата Германии обыграл «Хоффенхайм» со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Тим Роте и Чон У Ен, у гостей единственный гол забил Мариус Бюльтер.
В другом матче тура «Фрайбург» одержал победу над «Хайденхаймом» (3:0).
После этого матча «Унион» с 8 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» с 3 очками — на 15-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
3
|Унион Б
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
4
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
5
|РБ Лейпциг
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Байер
|3
|2
|0
|1
|9-6
|6
|
7
|Хайденхайм
|4
|2
|0
|2
|8-7
|6
|
8
|Айнтрахт Ф
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
9
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|4-8
|5
|
10
|Штутгарт
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
11
|Аугсбург
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
12
|Вольфсбург
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
13
|Боруссия М
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
15
|Майнц
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
16
|Бохум
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Хольштайн
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|
18
|Ст-Паули
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.09
|21:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|21.09
|16:30
|
Бохум – Хольштайн
|2 : 2
|21.09
|16:30
|
Хайденхайм – Фрайбург
|0 : 3
|21.09
|16:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|2 : 1
|21.09
|16:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 5
|21.09
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|22.09
|16:30
|
Байер – Вольфсбург
|- : -
|22.09
|18:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|22.09
|20:30
|
Ст-Паули – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|3
|П
|
|
Фабиан Ридер
Штутгарт
|2
|
|
Юго Экитике
Айнтрахт Ф
|2
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|2
|0
|0
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