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Сегодня, 18:25

«Унион» на своем поле обыграл «Хоффенхайм» и поднялся на третье место в бундеслиге

Сергей Разин
корреспондент
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«Унион» в матче 4-го тура чемпионата Германии обыграл «Хоффенхайм» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Тим Роте и Чон У Ен, у гостей единственный гол забил Мариус Бюльтер.

В другом матче тура «Фрайбург» одержал победу над «Хайденхаймом» (3:0).

После этого матча «Унион» с 8 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» с 3 очками — на 15-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
21 сент, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:1
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
21 сент, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:3
Фрайбург

ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 4 4 0 0 16-3 12
2
 Фрайбург 4 3 0 1 8-4 9
3
 Унион Б 4 2 2 0 4-2 8
4
 Боруссия Д 3 2 1 0 6-2 7
5
 РБ Лейпциг 3 2 1 0 4-2 7
6
 Байер 3 2 0 1 9-6 6
7
 Хайденхайм 4 2 0 2 8-7 6
8
 Айнтрахт Ф 3 2 0 1 5-4 6
9
 Вердер 4 1 2 1 4-8 5
10
 Штутгарт 3 1 1 1 7-7 4
11
 Аугсбург 3 1 1 1 5-7 4
12
 Вольфсбург 3 1 0 2 5-5 3
13
 Боруссия М 3 1 0 2 5-6 3
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 6-11 3
15
 Майнц 3 0 2 1 5-6 2
16
 Бохум 4 0 1 3 3-7 1
17
 Хольштайн 4 0 1 3 5-13 1
18
 Ст-Паули 3 0 0 3 1-6 0
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20.09 21:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
21.09 16:30
Бохум – Хольштайн
 2 : 2
21.09 16:30
Хайденхайм – Фрайбург
 0 : 3
21.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
 2 : 1
21.09 16:30
Вердер – Бавария
 0 : 5
21.09 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
22.09 16:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
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Ст-Паули – РБ Лейпциг
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