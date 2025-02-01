«Унион» и «Лейпциг» сыграли вничью в бундеслиге
«Лейпциг» в гостях сыграл вничью с «Унионом» в матче 20-го тура немецкой бундеслиги — 0:0.
«Лейпциг» (33 очка) сыграл вничью в третьем матче бундеслиги подряд и поднялся на четвертое место. «Унион» (21) идет 14-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|3
|1
|62-19
|51
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|19
|11
|4
|4
|44-26
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|20
|9
|6
|5
|34-29
|33
|
5
|Штутгарт
|20
|9
|5
|6
|37-30
|32
|
6
|Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|
7
|Боруссия М
|20
|9
|3
|8
|32-30
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|
9
|Фрайбург
|20
|9
|3
|8
|27-36
|30
|
10
|Боруссия Д
|20
|8
|5
|7
|36-34
|29
|
11
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
12
|Аугсбург
|20
|7
|5
|8
|24-35
|26
|
13
|Ст-Паули
|20
|6
|3
|11
|18-22
|21
|
14
|Унион Б
|20
|5
|6
|9
|16-27
|21
|
15
|Хоффенхайм
|19
|4
|6
|9
|25-37
|18
|
16
|Хайденхайм
|20
|4
|2
|14
|25-42
|14
|
17
|Хольштайн
|20
|3
|3
|14
|31-52
|12
|
18
|Бохум
|20
|2
|4
|14
|17-44
|10
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.01
|22:30
|
Вердер – Майнц
|1 : 0
|1.02
|17:30
|
Бавария – Хольштайн
|4 : 3
|1.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|0 : 1
|1.02
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|1 : 2
|1.02
|17:30
|
Ст-Паули – Аугсбург
|1 : 1
|1.02
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|1 : 2
|1.02
|20:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|0 : 0
|2.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|2.02
|19:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|19
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|17
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3
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