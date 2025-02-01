«Унион» и «Лейпциг» сыграли вничью в бундеслиге

«Лейпциг» в гостях сыграл вничью с «Унионом» в матче 20-го тура немецкой бундеслиги — 0:0.

«Лейпциг» (33 очка) сыграл вничью в третьем матче бундеслиги подряд и поднялся на четвертое место. «Унион» (21) идет 14-м в турнирной таблице.