В воскресенье, 17 мая, состоится матч 26-го тура чемпионата Германии, в котором «Унион» на своем поле примет «Баварию». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Унион» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Унион» — «Бавария»

Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Унион» — 14,50, ничья — 7,00, победа «Баварии» — 1,20.

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