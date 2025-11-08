«Бавария» сыграла вничью с «Унионом» и впервые в сезоне потеряла очки

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Унионом» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай».

За команду из Бурлина дубль оформил защитник Данило Дуки. В составе мюнхенцев отличились Луис Диас и Харри Кейн, который сравнял счет на 90+3-й минуте.

«Бавария» впервые в этом сезоне Бундеслиги потеряла очки — 9 побед и 1 ничья. Во всех турнирах у мюнхенцев до этого было 16 побед подряд. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги с 28 очками.

«Унион» с 12 очками занимает 10-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 10-й тур.

08 ноября, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)

В другом матче 10-го тура дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Гамбургом» — 1:1.

Первый гол в игре забил Карни Чуквуэмека, на 90+7-й минуте полузащитник «Гамбурга» Рэнсфорд Кенигсдерффер сарвнял счет.

«Боруссия» (21 очко) занимает третье место, «Гамбург» (9 очков) — 12-я строчка.