8 ноября, 19:28

«Бавария» сыграла вничью с «Унионом» и впервые в сезоне потеряла очки

Ана Горшкова
Корреспондент
Харри Кейн в матче против «Униона».
Фото Global Look Press

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Унионом» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай».

За команду из Бурлина дубль оформил защитник Данило Дуки. В составе мюнхенцев отличились Луис Диас и Харри Кейн, который сравнял счет на 90+3-й минуте.

«Бавария» впервые в этом сезоне Бундеслиги потеряла очки — 9 побед и 1 ничья. Во всех турнирах у мюнхенцев до этого было 16 побед подряд. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги с 28 очками.

«Унион» с 12 очками занимает 10-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 10-й тур.
08 ноября, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:2
Бавария

В другом матче 10-го тура дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Гамбургом» — 1:1.

Первый гол в игре забил Карни Чуквуэмека, на 90+7-й минуте полузащитник «Гамбурга» Рэнсфорд Кенигсдерффер сарвнял счет.

«Боруссия» (21 очко) занимает третье место, «Гамбург» (9 очков) — 12-я строчка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 10-й тур.
08 ноября, 17:30. Volksparkstadion (Гамбург)
Гамбург
1:1
Боруссия Д
Источник: Таблица Бундеслиги
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Гамбург
ФК Унион Берлин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Verdugo

    Бурлинцы - красавчики

    08.11.2025

  • Роман Морковкин

    "Убогая" Бавария в нынешнем сезоне провела более полутора десятка матчей во всех турнирах и в этом матче впервые потеряла очки... 16 побед и 1 ничья, таковы результаты "убогой" Баварии. То ли дело наш "хороший" футбол! Да уж... Баварии есть куда стремиться, на кого равняться.

    08.11.2025

  • Хрю-Хрю

    Они вообще-то 3 дня назад играли в Париже.

    08.11.2025

  • Recons

    Команда из Бурлина сыграла в ничью с командой из Менхена

    08.11.2025

  • bum1986

    А кто-то говорит что у нас плохой футбол... 2 часа смотрел на убогую звездную Баварию

    08.11.2025

    • «Байер» разгромил «Хайденхайм» в матче Бундеслиги

    Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Кельн»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
    2
    		 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
    3
    		 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
    4
    		 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
    5
    		 Байер 10 6 2 2 24-14 20
    6
    		 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
    7
    		 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
    8
    		 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
    9
    		 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
    10
    		 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
    11
    		 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
    12
    		 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
    13
    		 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
    14
    		 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
    15
    		 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
    16
    		 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
    17
    		 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
    18
    		 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм - : -
    22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
    22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
    22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
    22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
    22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
    22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
    23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
    23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Бавария

    		 13
    Харис Табакович
    Харис Табакович

    Боруссия М

    		 6
    Йонатан Буркардт
    Йонатан Буркардт

    Айнтрахт Ф

    		 6
    П
    Андрей Илич
    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Фарес Шаиби
    Фарес Шаиби

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Джан Узун
    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 4
    И К Ж
    Фабиу Виейра
    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 5 1 1
    Йохан Манзамби
    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 8 1 2
    Пауль Небель
    Пауль Небель

    Майнц

    		 8 1 2
    Вся статистика

