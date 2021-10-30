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Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Унион»

18:21
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«Бавария» победила «Унион» (5:2) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски. Также отличились Лерой Сане, Кингсли Коман и Томас Мюллер.

«Бавария» набрала 25 очков и занимает первое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

10-й тур

«Унион Б» — «Бавария» — 2:5 (1:3)

Голы: Левандовски, 15 — с пенальти (0:1). Левандовски, 23 (0:2). Сане, 34 (0:3). Гиссельманн, 43 (1:3). Коман, 60 (1:4). Рюерсон, 65 (2:4). Мюллер, 79 (2:5).

«Унион Б»: Луте, Триммель (Рюерсон, 64), Кнохе, Гиссельманн, Баумгартль, Еккель, Хедира, Харагути (Мевальд, 75), Премель (Тойхерт, 64), Беккер (Фогльзаммер, 75), Авонийи (Беренс, 64).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандез (Упамекано, 69), Дэйвис, Станишич (Павар, 68), Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Левандовски, Мюллер, Коман (Гнабри, 80), Сане (Мусиала, 62).

Предупреждения: Еккель, 14. Зюле, 30.

Судья: Осмерс .

30 октября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Рома
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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