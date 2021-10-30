Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Унион»
«Бавария» победила «Унион» (5:2) в матче 10-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски. Также отличились Лерой Сане, Кингсли Коман и Томас Мюллер.
«Бавария» набрала 25 очков и занимает первое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
10-й тур
«Унион Б» — «Бавария» — 2:5 (1:3)
Голы: Левандовски, 15 — с пенальти (0:1). Левандовски, 23 (0:2). Сане, 34 (0:3). Гиссельманн, 43 (1:3). Коман, 60 (1:4). Рюерсон, 65 (2:4). Мюллер, 79 (2:5).
«Унион Б»: Луте, Триммель (Рюерсон, 64), Кнохе, Гиссельманн, Баумгартль, Еккель, Хедира, Харагути (Мевальд, 75), Премель (Тойхерт, 64), Беккер (Фогльзаммер, 75), Авонийи (Беренс, 64).
«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандез (Упамекано, 69), Дэйвис, Станишич (Павар, 68), Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Левандовски, Мюллер, Коман (Гнабри, 80), Сане (Мусиала, 62).
Предупреждения: Еккель, 14. Зюле, 30.
Судья: Осмерс .
30 октября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
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