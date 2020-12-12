«Бавария» потеряла очки в матче с «Унионом»
«Бавария» не смогла победить «Унион» в матче 11-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.
Мюнхенцы набрали 24 очка и сравнялись с «Лейпцигом», разделив с ним первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
11-й тур
«Унион Б» — «Бавария» — 1:1 (1:0)
Голы: Премель, 4 (1:0). Левандовски, 67 (1:1).
«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц, Премель, Грисбек (Рюерсон, 71), Бюльтер (Эндо, 71), Беккер, Авонийи (Гентнер, 90+1), Ингвартсен (Тойхерт, 36).
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Мюллер, Гнабри (Шупо-Мотинг, 88), Коман, Горецка (Толиссо, 76), Дэйвис, Мусиала (Сане, 63), Левандовски.
Предупреждения: Дэйвис, 30. Гнабри, 37. Кнохе, 45. Премель, 72. Беккер, 79.
Судья: Данкерт (Германия).
12 декабря. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю