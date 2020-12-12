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«Бавария» потеряла очки в матче с «Унионом»

22:24
12 декабря. Берлин. «Унион» — «Бавария» — 1:1. Фото ФК «Бавария».
12 декабря. Берлин. «Унион» — «Бавария» — 1:1. Фото ФК «Бавария».
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«Бавария» не смогла победить «Унион» в матче 11-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

Мюнхенцы набрали 24 очка и сравнялись с «Лейпцигом», разделив с ним первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

11-й тур

«Унион Б» — «Бавария» — 1:1 (1:0)

Голы: Премель, 4 (1:0). Левандовски, 67 (1:1).

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц, Премель, Грисбек (Рюерсон, 71), Бюльтер (Эндо, 71), Беккер, Авонийи (Гентнер, 90+1), Ингвартсен (Тойхерт, 36).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Мюллер, Гнабри (Шупо-Мотинг, 88), Коман, Горецка (Толиссо, 76), Дэйвис, Мусиала (Сане, 63), Левандовски.

Предупреждения: Дэйвис, 30. Гнабри, 37. Кнохе, 45. Премель, 72. Беккер, 79.

Судья: Данкерт (Германия).

12 декабря. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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