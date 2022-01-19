Умер олимпийский чемпион в составе сборной ГДР Ханс-Юрген Дернер

В возрасте 70 лет ушел из жизни олимпийский чемпион в составе сборной ГДР Ханс-Юрген Дернер, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

«Покойся с миром Дикси! DFB оплакивает потерю Ханса-Юргена Дернера. Он сыграл 100 международных матчей, выиграл олимпийскую золотую медаль в 1976 году и добился больших клубных успехов. Наши мысли с его родственниками», — написала организация в своем Twitter-аккаунте.

Ruhe in Frieden, Dixie!



Der DFB trauert um Hans-J?rgen D?rner. Er bestritt 100 L?nderspiele, gewann 1976 die Olympische Goldmedaille und feierte gro?e Vereinserfolge.



Unsere Gedanken sind bei seinen Angeh?rigen. pic.twitter.com/XgXiWNhs6X — Die Mannschaft (@DFB_Team) January 19, 2022

Дернер играл за дрезденское «Динамо» с 1969 по 1986 год, провел в общей сложности 558 матчей во всех турнирах, забил 101 гол. В составе сборной ГДР он сыграл 100 матчей и стал олимпийским чемпионом в 1976 году.