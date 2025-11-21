Умер чемпион мира в составе сборной ФРГ Херцог

Немецкий футбольный союз сообщил о смерти чемпиона мира в составе сборной ФРГ Дитера Херцога. Ему было 79 лет.

Причина смерти бывшего футболиста не уточняется.

Херцог играл на позиции полузащитника, в его карьере были «Боттроп», «Хамборн 07», «Фортуна» и «Байер». За сборную ФРГ сыграл в пяти матчах, в 1974 году он вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира. На этом турнире он дважды выходил на поле.