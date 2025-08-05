Умер чемпион мира по футболу 1990 года немец Милль

В возрасте 67 лет скончался чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ Франк Милль, сообщил Германский футбольный союз. Причина смерти не уточняется.

Милль играл на позиции нападающего за клубы «Рот-Вайсс», «Боруссию» (Дортмунд), «Боруссию» (Менхенгладбах) и «Фортуну».

За сборную ФРГ футболист провел 17 матчей, в которых не отметился забитыми голами. В 1990 году он был включен в состав команды, которая выиграла чемпионат мира. Однако Миль не провел на турнире ни одного матча. Также нападающий выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы и Олимпийских игр в 1988 году.