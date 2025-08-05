Футбол
5 августа, 15:43

Умер чемпион мира по футболу 1990 года немец Милль

Павел Лопатко

В возрасте 67 лет скончался чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ Франк Милль, сообщил Германский футбольный союз. Причина смерти не уточняется.

Милль играл на позиции нападающего за клубы «Рот-Вайсс», «Боруссию» (Дортмунд), «Боруссию» (Менхенгладбах) и «Фортуну».

За сборную ФРГ футболист провел 17 матчей, в которых не отметился забитыми голами. В 1990 году он был включен в состав команды, которая выиграла чемпионат мира. Однако Миль не провел на турнире ни одного матча. Также нападающий выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы и Олимпийских игр в 1988 году.

Сборная Германии по футболу
  Michale Frost

    Печален август на события :sob:

    05.08.2025

  П_о_в_а_р

    А я не помню такого даже...((

    05.08.2025

