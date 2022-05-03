Ули Хенесс уверен, что Роберт Левандовски останется в «Баварии»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что нападающий Роберт Левандовский останется в команде.

«Я на 100 процентов уверен, что Роберт будет играть за «Баварию» в следующем сезоне. У него контракт до 2023 года. Я бы хотел, чтобы он был продлен, не раз это говорил. Это моя точка зрения», — цитирует Хенесса BR.

Ранее появилась информация, что у «Баварии» есть ряд финансовых проблем, поэтому клуб не может увеличить оклад футболиста.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду. Его контракт истекает в 2023 году.