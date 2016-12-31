17:37 31 декабря 2016 | ФУТБОЛ — Германия

Ули Хенесс: "Считаю совершенно неправильными антироссийские настроения в Германии"

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Президент "Баварии" Ули Хенесс в интервью TZ на тему политики выступил за объединение усилий с Россией в борьбе с терроризмом. По его словам, напряженность в мире нарастает из-за негативного отношения к России в Европе.

– Я вижу в этом большую проблемы. Мы в Германии слишком усердно критикуем Россию, говоря о ней уничижительно, – отметил Хенесс. – Я прекрасно понимаю, что в России живут и работают не только добрые самаритяне и благодетели. Однако целесообразно было бы работать вместе с русскими и США над решением мировых проблем. Если Европа, Америка и Россия будут сотрудничать, многие проблемы быстро решатся. А нынешняя ситуация не способствует улучшению положения. В одной только Германии много лет сильны антироссийские настроения, что я считаю совершенно неправильным.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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YurovTheBest

тощий таллер, так вали туда, где пьют бурбон и ссут не в подъездах, а в океан

05:53

bvb1987

вот красава,дело говорит

03:47

Michl

Ой, ну выпил мужик, чушь всякую несет... :)

21:20 31 декабря 2016

ЗЮК

plutonas,ты бы школу сначала закончил,выгонялкин.

20:26 31 декабря 2016

plutonas

Слышали америка?Мы не будем на новый год выгонять ваших детей из русского домаС новым годом США!!!

20:01 31 декабря 2016

BayDin

А Ули верно мыслит.

19:39 31 декабря 2016

rashlim

Slim Taller, ну что же ты так про США, может, для них еще не все потеряно.

19:22 31 декабря 2016

songaila

to Skotobazenko у сала опять бомбит

18:31 31 декабря 2016

Skotobazenko

после 20-го января у власти окажется президент, который не понимает зачем нужно ядерное оружие если его нельзя применять, который так же допускает что станет первым президентом США со времен 2-й Мировой, который отдаст приказ о применении ЯО. кажется главстерха с его замашками гопника будут ждать проблемы

18:17 31 декабря 2016

SportsMan

Посмотрим на отношение к России после 20 января, надеюсь с окончанием срока президентства Обамы, всё должно измениться к лучшему.

18:08 31 декабря 2016

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