Ули Хенесс: "Считаю совершенно неправильными антироссийские настроения в Германии"

Президент "Баварии" Ули Хенесс в интервью TZ на тему политики выступил за объединение усилий с Россией в борьбе с терроризмом. По его словам, напряженность в мире нарастает из-за негативного отношения к России в Европе.
– Я вижу в этом большую проблемы. Мы в Германии слишком усердно критикуем Россию, говоря о ней уничижительно, – отметил Хенесс. – Я прекрасно понимаю, что в России живут и работают не только добрые самаритяне и благодетели. Однако целесообразно было бы работать вместе с русскими и США над решением мировых проблем. Если Европа, Америка и Россия будут сотрудничать, многие проблемы быстро решатся. А нынешняя ситуация не способствует улучшению положения. В одной только Германии много лет сильны антироссийские настроения, что я считаю совершенно неправильным.
YurovTheBest
тощий таллер, так вали туда, где пьют бурбон и ссут не в подъездах, а в океан
05:53
bvb1987
вот красава,дело говорит
03:47
Michl
Ой, ну выпил мужик, чушь всякую несет... :)
21:20 31 декабря 2016
ЗЮК
plutonas,ты бы школу сначала закончил,выгонялкин.
20:26 31 декабря 2016
plutonas
Слышали америка?Мы не будем на новый год выгонять ваших детей из русского домаС новым годом США!!!
20:01 31 декабря 2016
BayDin
А Ули верно мыслит.
19:39 31 декабря 2016
rashlim
Slim Taller, ну что же ты так про США, может, для них еще не все потеряно.
19:22 31 декабря 2016
songaila
to Skotobazenko у сала опять бомбит
18:31 31 декабря 2016
Skotobazenko
после 20-го января у власти окажется президент, который не понимает зачем нужно ядерное оружие если его нельзя применять, который так же допускает что станет первым президентом США со времен 2-й Мировой, который отдаст приказ о применении ЯО. кажется главстерха с его замашками гопника будут ждать проблемы
18:17 31 декабря 2016
SportsMan
Посмотрим на отношение к России после 20 января, надеюсь с окончанием срока президентства Обамы, всё должно измениться к лучшему.
18:08 31 декабря 2016