Хенесс о матче «Баварии» с «Байером»: «Это было худшее судейство, которое я когда-либо видел»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал судейство в матче команды с «Байером» (1:1) в 26-м туре Бундеслиги.

Главный арбитр встречи Кристиан Дингерт удалил двух игроков «Баварии». Красные карточки получили Николас Джексон и Луис Диас.

«Это было худшее судейство, которое я когда-либо видел в матче Бундеслиги», приводит слова Хенесса BILD.

«Бавария» с 67 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиге. «Байер» с 45 очками занимает шестое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 26-й тур.

14 марта, 17:30. БайАрена (Леверкузен)

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