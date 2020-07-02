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Ули Хенесс: «Приход Сане сделает «Баварию» еще привлекательнее»

2 июля 2020, 08:09

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о переходе в команду нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.

— Я очень рад, что Лерой переходит в «Баварию», — цитирует Sport1.de Хенесса. — Этот трансфер сделает наш клуб гораздо привлекательнее. Те, кто ответственен за сделку, проделали отличную работу.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подтвердил уход 24-летнего немца из команды. Сам Сане уже был замечен на базе «Баварии». Сообщается, что покупка игрока обойдется немецкому клубу в 50 миллионов евро, а футболист подпишет контракт на 5 лет.

24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче текущего сезона — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». Сане появился на поле в матче с «Бернли» 22 июня, эта встреча стала для него первой за долгое время за основной состав «Ман Сити».

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