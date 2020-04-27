Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что вратарь Мануэль Нойер не должен покидать мюнхенскую команду, несмотря на то, что летом к ней присоединится голкипер «Шальке» Александр Нюбель.

— Буду очень рад, если Нойер останется в «Баварии» еще на несколько лет, потому что он все еще лучший вратарь мира, — цитирует Kicker Хенесса. — Кроме того, я считаю, что приобретение Александра Нюбеля из «Шальке» — на 100 процентов верное решение. Эта сделка — показатель отличной работы спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича.

Контракт Нойера с «Баварией» действует до конца июня 2021 года, ранее в СМИ появлялась информация о том, что 34-летний вратарь отказывается продлевать контракт с клубом.

23-летний Нюбель станет футболистом «Баварии» 1 июля, он перейдет в мюнхенскую команду из «Шальке» на правах свободного агента.