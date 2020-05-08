Ули Хенесс: «Цена на Сане будет совсем другой по сравнению с прошлым годом»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о цене нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане, которым интересуется мюнхенский клуб. Прошлым летом английский клуб требовал 110 миллионов евро за 24-летнего немца.

— Цена Сане, конечно же, будет совсем другой, нежели год назад, — приводит Goal.com слова Хенесса. — Тогда у Лероя был контракт с «Ман Сити» на два года, а не на один, да и не было разрыва крестообразных связок. В этом году цены в принципе снизятся, не только на Сане.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб согласовал пятилетний контракт с Сане.

Сане получил разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти) 4 августа 2019 года, из-за чего пропустил практически весь сезон-2019/20. В конце январе игрок вернулся к тренировкам в общей группе.