Ули Хенесс: "Бавария будет тратить, как никогда раньше"

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что мюнхенский клуб планирует существенно потратиться в это межсезонье.

– "Бавария" находится в процессе омоложения состава, – цитирует Хенесса Bild. – Это будет самая крупная инвестиционная программа, которая когда-либо была в истории клуба.

Ранее сообщалось, что "Бавария" заинтересована в переходе вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои и защитника "Атлетико" Люка Эрнандеза. Также руководство немецкого клуба планирует выкупить трансфер полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

В январе "Бавария" объявила о трансфере защитника "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамена Павара. Стоимость сделки – 35 миллионов евро.