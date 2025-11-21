Руни: «Кейн напоминает мне молодого Криштиану»

Экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни сравнил форварда «Баварии» Харри Кейна с экс-нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Харри Кейн напоминает мне молодого Криштиану времен игры за «Юнайтед». Иногда он бьет под безумным углом, а ты думаешь: «Что ты делаешь?». Ты можешь сказать: «Пасуй», но его это не волнует, он снова попробует и продолжит. Я считаю, что он величайший игрок сборной Англии в истории», — приводит Goal слова Руни.

32-летний Кейн в этом сезоне забил 23 гола и сделал 4 голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах.