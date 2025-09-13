У стадиона «Баварии» открыли памятник в честь Беккенбауэра
Рядом со стадионом «Альянц Арена» в Мюнхене установили памятник в честь бывшего защитника «Баварии» и сборной Германии Франца Беккенбауэра.
В церемонии открытия монумента приняли участие вдова футболиста Хайди, президент «Баварии» Герберт Хайнер, а также давние соратники Беккенбауэра Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хенесс.
«Этот памятник — часть ДНК «Баварии», отлитая в бронзе. Он символизирует Беккенбауэра и все, что он воплощал: стиль, характер, «Баварию». Мюнхен обретает здесь нечто большее, чем просто памятник — это отражение самого города: гордого, уверенного в себе, элегантного и приземленного», — сказал в своей речи Хайнер.
Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года в возрасте 78 лет. За «Баварию» он играл с 1963 по 1977 годы. Вместе с мюнхенцами Беккенбауэр 4 раза становился чемпионом Германии в качестве футболиста. После окончания игровой карьеры он также был главным тренером «Баварии» и привел команду к победам в чемпионе страны и Кубке УЕФА. После смерти Беккенбауэра клуб вывел из обращения 5-й номер, под которым играл защитник.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|13
|2
|0
|55-11
|41
|
2
|Боруссия Д
|15
|9
|5
|1
|26-12
|32
|
3
|Байер
|15
|9
|2
|4
|33-20
|29
|
4
|РБ Лейпциг
|15
|9
|2
|4
|30-19
|29
|
5
|Хоффенхайм
|15
|8
|3
|4
|29-20
|27
|
6
|Штутгарт
|15
|8
|2
|5
|25-22
|26
|
7
|Айнтрахт Ф
|15
|7
|4
|4
|30-30
|25
|
8
|Унион Б
|15
|6
|3
|6
|20-23
|21
|
9
|Фрайбург
|15
|5
|5
|5
|25-26
|20
|
10
|Вердер
|15
|4
|5
|6
|18-28
|17
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|4
|7
|18-24
|16
|
12
|Кельн
|15
|4
|4
|7
|22-24
|16
|
13
|Гамбург
|15
|4
|4
|7
|16-25
|16
|
14
|Вольфсбург
|15
|4
|3
|8
|23-28
|15
|
15
|Аугсбург
|15
|4
|2
|9
|17-28
|14
|
16
|Ст-Паули
|15
|3
|3
|9
|13-26
|12
|
17
|Хайденхайм
|15
|3
|2
|10
|13-34
|11
|
18
|Майнц
|15
|1
|5
|9
|13-26
|8
|9.01
|22:30
|Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|10.01
|17:30
|Фрайбург – Гамбург
|- : -
|10.01
|17:30
|Хайденхайм – Кельн
|- : -
|10.01
|17:30
|Ст-Паули – РБ Лейпциг
|- : -
|10.01
|17:30
|Унион Б – Майнц
|- : -
|10.01
|17:30
|Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|10.01
|20:30
|Байер – Штутгарт
|- : -
|11.01
|17:30
|Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|11.01
|19:30
|Бавария – Вольфсбург
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|19
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|8
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|8
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|7
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Пауль Небель
Майнц
|11
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|11
|1
|3
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|10
|1
|1