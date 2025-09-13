Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

13 сентября, 11:19

У стадиона «Баварии» открыли памятник в честь Беккенбауэра

Алина Савинова

Рядом со стадионом «Альянц Арена» в Мюнхене установили памятник в честь бывшего защитника «Баварии» и сборной Германии Франца Беккенбауэра.

В церемонии открытия монумента приняли участие вдова футболиста Хайди, президент «Баварии» Герберт Хайнер, а также давние соратники Беккенбауэра Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хенесс.

«Этот памятник — часть ДНК «Баварии», отлитая в бронзе. Он символизирует Беккенбауэра и все, что он воплощал: стиль, характер, «Баварию». Мюнхен обретает здесь нечто большее, чем просто памятник — это отражение самого города: гордого, уверенного в себе, элегантного и приземленного», — сказал в своей речи Хайнер.

Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года в возрасте 78 лет. За «Баварию» он играл с 1963 по 1977 годы. Вместе с мюнхенцами Беккенбауэр 4 раза становился чемпионом Германии в качестве футболиста. После окончания игровой карьеры он также был главным тренером «Баварии» и привел команду к победам в чемпионе страны и Кубке УЕФА. После смерти Беккенбауэра клуб вывел из обращения 5-й номер, под которым играл защитник.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Франц Беккенбауэр
Футбол
ФК Бавария
Читайте также
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию
Главу Чечни наградили почетным знаком «За достижения в спорте»
Анна Курникова родила четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса
Газзаев не стал отрицать, что может вернуться, работа для Гусева стала еще вероятнее. Что сейчас происходит в «Динамо»
Фармаколог предупредил о риске резкого снижения давления после гриппа
Главу Крымска задержали по делу о махинациях с землей стоимостью 120 млн рублей
Популярное видео
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Байер» вдевятером обыграл «Айнтрахт» в первом матче после увольнения тен Хага

Юльманн: «Футбол здесь, в Германии, для людей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 13 2 0 55-11 41
2
 Боруссия Д 15 9 5 1 26-12 32
3
 Байер 15 9 2 4 33-20 29
4
 РБ Лейпциг 15 9 2 4 30-19 29
5
 Хоффенхайм 15 8 3 4 29-20 27
6
 Штутгарт 15 8 2 5 25-22 26
7
 Айнтрахт Ф 15 7 4 4 30-30 25
8
 Унион Б 15 6 3 6 20-23 21
9
 Фрайбург 15 5 5 5 25-26 20
10
 Вердер 15 4 5 6 18-28 17
11
 Боруссия М 15 4 4 7 18-24 16
12
 Кельн 15 4 4 7 22-24 16
13
 Гамбург 15 4 4 7 16-25 16
14
 Вольфсбург 15 4 3 8 23-28 15
15
 Аугсбург 15 4 2 9 17-28 14
16
 Ст-Паули 15 3 3 9 13-26 12
17
 Хайденхайм 15 3 2 10 13-34 11
18
 Майнц 15 1 5 9 13-26 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.01 22:30 Айнтрахт Ф – Боруссия Д - : -
10.01 17:30 Фрайбург – Гамбург - : -
10.01 17:30 Хайденхайм – Кельн - : -
10.01 17:30 Ст-Паули – РБ Лейпциг - : -
10.01 17:30 Унион Б – Майнц - : -
10.01 17:30 Вердер – Хоффенхайм - : -
10.01 20:30 Байер – Штутгарт - : -
11.01 17:30 Боруссия М – Аугсбург - : -
11.01 19:30 Бавария – Вольфсбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 19
Йонатан Буркардт
Йонатан Буркардт

Айнтрахт Ф

 8
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 8
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 8
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 7
Фарес Шаиби
Фарес Шаиби

Айнтрахт Ф

 6
И К Ж
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 11 2 2
Доминик Кор
Доминик Кор

Майнц

 11 1 3
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 10 1 1
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости