У стадиона «Баварии» открыли памятник в честь Беккенбауэра

Рядом со стадионом «Альянц Арена» в Мюнхене установили памятник в честь бывшего защитника «Баварии» и сборной Германии Франца Беккенбауэра.

В церемонии открытия монумента приняли участие вдова футболиста Хайди, президент «Баварии» Герберт Хайнер, а также давние соратники Беккенбауэра Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хенесс.

«Этот памятник — часть ДНК «Баварии», отлитая в бронзе. Он символизирует Беккенбауэра и все, что он воплощал: стиль, характер, «Баварию». Мюнхен обретает здесь нечто большее, чем просто памятник — это отражение самого города: гордого, уверенного в себе, элегантного и приземленного», — сказал в своей речи Хайнер.

Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года в возрасте 78 лет. За «Баварию» он играл с 1963 по 1977 годы. Вместе с мюнхенцами Беккенбауэр 4 раза становился чемпионом Германии в качестве футболиста. После окончания игровой карьеры он также был главным тренером «Баварии» и привел команду к победам в чемпионе страны и Кубке УЕФА. После смерти Беккенбауэра клуб вывел из обращения 5-й номер, под которым играл защитник.