У сотрудника дрезденского «Динамо» выявили коронавирус

В дрезденском «Динамо» после повторного тестирования на коронавирус выявили новый случай заражения, сообщается на официальном сайте клуба.

Коронавирус был выявлен у одного из сотрудников клуба, который близко контактировал с одним из членов тренерского штаба команды.

Тесты остальных членов команды, в том числе двух игроков, у которых ранее был выявлен коронавирус, показали отрицательный результат.