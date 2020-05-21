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Новости   //    Футбол   //    Германия

У сотрудника дрезденского «Динамо» выявили коронавирус

20:34

В дрезденском «Динамо» после повторного тестирования на коронавирус выявили новый случай заражения, сообщается на официальном сайте клуба.

Коронавирус был выявлен у одного из сотрудников клуба, который близко контактировал с одним из членов тренерского штаба команды.

Тесты остальных членов команды, в том числе двух игроков, у которых ранее был выявлен коронавирус, показали отрицательный результат.

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