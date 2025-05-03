У потерявшего сознание вратаря «Хайденхайма» Мюллера выявили сотрясение мозга

Вратарь и капитан «Хайденхайма» Кевин Мюллер получил сотрясение мозга в матче 32-го тура чемпионата Германии против «Бохума», как сообщает официальный сайт клуба.

Инцидент произошел на 49-й минуте: во время навеса в штрафную площадь Мюллер столкнулся с полузащитником «Бохума» Ибраимой Сиссоко и упал без сознания, получив рассечение лба. После этого его увезли с поля на каталке, а на замену вышел вратарь Франк Феллер. Матч был приостановлен примерно на 12 минут. Игра завершилась со счетом 0:0.

Обследование, проведенное в клинике Хайденхайма в пятницу вечером, подтвердило сотрясение мозга. На данный момент неизвестно, сколько времени Мюллер проведет вне игры.

34-летний Мюллер защищает ворота «Хайденхайма» с 2015 года. В текущем сезоне это был его 39-й матч, в десяти из которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности.