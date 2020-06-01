«У него много проблем». Саньоль посоветовал «Баварии» не покупать Сане

Бывший защитник сборной Франции и «Баварии» Вилли Саньоль поделился мнением о возможном переходе Лероя Сане из «Манчестер Сити». Также он назвал альтернативный вариант для усиления команды.

— По своему характеру он совсем не соответствует «Баварии», — цитирует француза RMC Sport. — Он нестабильный игрок, а еще оочень замкнутый. Не считаю, что он создан для этого клуба. У него было много проблем в «Манчестер Сити» и в сборной Германии.

Слышал, что Сане стоит 80 миллионов евро. Я бы предпочел добавить еще 20 миллионов и купить Хаверца, чтобы быть спокойным. Хаверц — это тот плеймейкер, который гарантированно сможет играть с Левандовским без проблем. Мюллер не вечен.

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