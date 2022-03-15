У нападающего «Майнца» случились осложнения после того, как он переболел коронавирусом

Нападающий «Майнца» выбыл на неопределенный срок из-за осложнений после коронавируса

Нападающий «Майнца» Делано Бюргзорг столкнулся с осложнениями после перенесенного коронавируса. У игрока выявлен миокардит, сообщает Kicker.

Напомним, что недавно в «Майнце» случилась эпидемия коронавируса. Из-за этого бундеслига перенесла два матча команды в чемпионате.

Главный тренер клуба Бо Свенссон отметил, что далеко не все футболисты вернулись в строй и ему пока придется использовать игроков резервной команды.

В этом сезоне 23-летний Бюргзорг провел в чемпионате Германии 3 матча.

Миокардит — заболевание, которое характеризуется острым, либо хроническим воспалительным процессом в сердечной мышце.