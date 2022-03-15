Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 22:43

У нападающего «Майнца» случились осложнения после того, как он переболел коронавирусом

Нападающий «Майнца» выбыл на неопределенный срок из-за осложнений после коронавируса
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Майнца» Делано Бюргзорг столкнулся с осложнениями после перенесенного коронавируса. У игрока выявлен миокардит, сообщает Kicker.

Напомним, что недавно в «Майнце» случилась эпидемия коронавируса. Из-за этого бундеслига перенесла два матча команды в чемпионате.

Главный тренер клуба Бо Свенссон отметил, что далеко не все футболисты вернулись в строй и ему пока придется использовать игроков резервной команды.

В этом сезоне 23-летний Бюргзорг провел в чемпионате Германии 3 матча.

Миокардит — заболевание, которое характеризуется острым, либо хроническим воспалительным процессом в сердечной мышце.

Коронавирус
ФК Майнц
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева столкнулась с хейтом, Щербакова — с китайским обожанием. Фигуристы массово мигрируют в Telegram
Чиновник в Норвегии подает в отставку, в Европарламенте говорят о расизме. Запад стал осознавать, что сделал с российским спортом
Материалы сюжета: Ковид против спорта: влияние, ограничения и последствия
Нападающий «Вашингтона» Эллер во второй раз в сезоне попал в ковид-протокол
Бруну Фернандеш вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
Журова: «Всех можно поздравить с отменой масочного режима»
В Москве с 15 марта отменяют масочный режим
Матч «Аугсбург» — «Майнц» перенесен из-за коронавируса
Риккьярдо о своей болезни: «Лучше уж на этой неделе, чем на следующей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» потребовала у «Реала» 60 миллионов евро за Люку Эрнандеса

Генеральный директор «Боруссии» проведет переговоры с «Реалом» относительно трансфера Холанна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 26 18 2 6 67-38 56
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 25 10 4 11 36-31 34
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 26 5 10 11 22-34 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
17
 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 26 3 5 18 24-70 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 22 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости