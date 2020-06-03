Член правления «Баварии» Оливер Кан скептически относится к тому, что крупнейшие европейские клубы смогут совершать крупные трансферы этим летом. В том числе, он сомневается, что его клуб купит у «Манчестер Сити» Лероя Сане.

— На данный момент есть совершенно разные вещи, которыми нужно управлять, — цитирует Sky Sports Кана. — Если рынок вообще будет, я довольно скептически отношусь к нему. Мы сейчас смотрим на все, как и многие европейские клубы. У меня нет уверенности, что клубы готовы совершать крупные трансферы.

Сане получил травму. Я думаю, что сегодня сложно говорить об игроках, у которых есть действующий трудовой договор.