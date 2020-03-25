У главного тренера «Баварии» и спортивного директора клуба разногласия в вопросе трансферной политики клуба

У главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика и спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича возникли разногласия в трансферных вопросах, сообщает Bild.

По информации источника, у Флика и Салихамиджича натянутые отношения из-за того, что они по-разному рассматривают вопрос трансферной политики клуба. По мнению Флика, тренер должен иметь право голоса при работе над усилением состава. В частности, рулевой «Баварии» считает, что форвард «Лейпцига» Тимо Вернер способен выступать в топ-клубе и необходим мюнхенцам, однако Салихамиджич придерживается иной позиции.

В зимнее трансферное окно Флик публично высказывался о том, что «Баварии» необходимо подписать двух новых игроков, на что Салихамиджич дал понять тренеру, что ему не нравится обсуждение трансферной политики клуба в прессе. В результате, зимой мюнхенскую команду пополнил защитник Альваро Одриосола, перешедший из «Реала» на правах аренды до конца сезона-2019/20.