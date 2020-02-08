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У «Боруссии» из Дортмунда есть право выкупа Исака за 30 миллионов евро

14:24
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У «Боруссии» Дортмунд есть право обратного выкупа форварда «Реала Сосьедада» Александра Исака. «Шмели» имеют первоочередного право на выкуп 20-летнего шведа за 30 миллионов евро, сообщает Bild.

Если испанскому клубу придет предложение от других команд по Исаку, то команда из Сан-Себастьяна обязана будет сообщить об этом «Боруссии».

В текущем сезоне на счету Исака 6 голов в 22 матчах ла лиги.

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