У «Баварии» сменится президент

Херберт Хайнер назначен новым президентом «Баварии», сообщает пресс-служба клуба. 65-летний бывший топ-менеджер компании Adidas занимает пост заместителя главы наблюдательного совета мюнхенцев с 2002 года.

Хайнер сменит Ули Хенесса, занимающего пост президента «Баварии» с 2009 года, с двухгодичным перерывом на тюремный срок. С марта 2014 по январь 2016 года он отбывал срок за уклонение от уплаты налогов. В ноябре 2016 года Хенесс вернулся на пост президента.