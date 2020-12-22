Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей и оштрафован на 40 тысяч евро

Немецкий футбольный союз провел расследование эпизода с плевком в лицо соперника в исполнении нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (1:2), сообщает Kicker.

Решением дисциплинарного комитета стала дисквалификация игрока на ближайшие шесть матчей, а также штраф в размере 40 тысяч евро.

Кроме того, клуб лишил французского форварда месячной зарплаты, которая, по информации Bild, составляет 150 тысяч евро, и будет передана на благотворительность.

В нынешнем сезоне бундеслиги Тюрам провел 13 матчей, забив 2 мяча и отдав результативную передачу.