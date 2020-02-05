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Twitter бундеслиги пошутил о феноменальной результативности Холанна

11:16
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Официальный Twitter бундеслиги опубликовал шутливую запись, касающуюся форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

На видео показано, как норвежец пьет на скамейке запасных, после чего кривит лицо.

— Какой бы противный ингредиент не был у него в этом напитке, это работает! — говорится в сообщении.

Вчера футболист отметился голом в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Вердера» (2:3). В текущем сезоне 19-летний нападающий провел четыре матча за «Боруссию» и забил восемь мячей.

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