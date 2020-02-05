Twitter бундеслиги пошутил о феноменальной результативности Холанна

Официальный Twitter бундеслиги опубликовал шутливую запись, касающуюся форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

На видео показано, как норвежец пьет на скамейке запасных, после чего кривит лицо.

Whatever disgusting ingredient he's got in that drink... It's working! ? pic.twitter.com/1j6A4N5LZq — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 5, 2020

— Какой бы противный ингредиент не был у него в этом напитке, это работает! — говорится в сообщении.

Вчера футболист отметился голом в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Вердера» (2:3). В текущем сезоне 19-летний нападающий провел четыре матча за «Боруссию» и забил восемь мячей.