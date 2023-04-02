Тухель: «Понимаю, что чувствует Нагельсманн. Постараемся успешно завершить сезон для него»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после матча 26-го тура бундеслиги против «Боруссии» Дортмунд (4:2) рассказал, что думает об экс-тренере мюнхенцев Юлиане Нагельсмане.

«Я понимаю, что чувствует Юлиан. Я был дважды в подобной ситуации. Мое увольнение из предыдущих двух клубов не имело ничего общего со мной. Такова жизнь тренера. Мы пастараемся успешно завершить сезон, в том числе для Юлиана и его команды», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Это был первый матч Тухеля на посту главного тренера «Баварии». Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 55 очков.