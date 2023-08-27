Тухель рассказал о возможном уходе Павара из «Интера»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о возможном трансфере защитника Бенжамена Павара в «Интер». Он сообщил о проблемах игрока.
«У него есть некоторые проблемы, поэтому его нет в составе. Мы понимаем, что Бенжамен хочет присоединиться к «Интеру», но для завершения трансфера нужно рассматривать не только один вариант», — цитирует Тухеля DAZN.
27-летний француз выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|
2
|Унион Б
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
3
|Байер
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Фрайбург
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Вольфсбург
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
6
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
9
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|6-5
|3
|
11
|Боруссия М
|2
|0
|1
|1
|4-7
|1
|
12
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|5-7
|1
|
13
|Майнц
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|
14
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
|
15
|Хайденхайм
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
16
|Вердер
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Кельн
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.08
|21:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|5 : 1
|26.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия Д
|1 : 1
|26.08
|16:30
|
Дармштадт – Унион Б
|1 : 4
|26.08
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|1 : 2
|26.08
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|1 : 0
|26.08
|16:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|2 : 3
|26.08
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|0 : 3
|27.08
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|27.08
|18:30
|
Бавария – Аугсбург
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|4
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|3
|П
|
|
Йосип Юранович
Унион Б
|2
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|2
|
|
Аисса Лайдуни
Унион Б
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ансгар Кнауфф
Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|
|
Брэнден Ааронсон
Унион Б
|2
|0
|0
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|2
|0
|2
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