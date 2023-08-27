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Сегодня, 19:45

Тухель рассказал о возможном уходе Павара из «Интера»

Виктория Кравченко
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о возможном трансфере защитника Бенжамена Павара в «Интер». Он сообщил о проблемах игрока.

«У него есть некоторые проблемы, поэтому его нет в составе. Мы понимаем, что Бенжамен хочет присоединиться к «Интеру», но для завершения трансфера нужно рассматривать не только один вариант», — цитирует Тухеля DAZN.

27-летний француз выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
Томас Тухель
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Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 2 2 0 0 7-1 6
2
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
3
 Байер 2 2 0 0 6-2 6
4
 Фрайбург 2 2 0 0 3-1 6
5
 Вольфсбург 2 2 0 0 4-1 6
6
 Айнтрахт Ф 2 1 1 0 2-1 4
7
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-1 4
8
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
9
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-4 3
10
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
11
 Боруссия М 2 0 1 1 4-7 1
12
 Аугсбург 2 0 1 1 5-7 1
13
 Майнц 2 0 1 1 2-5 1
14
 Бохум 2 0 1 1 1-6 1
15
 Хайденхайм 2 0 0 2 2-5 0
16
 Вердер 2 0 0 2 0-5 0
17
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
18
 Дармштадт 2 0 0 2 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
25.08 21:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 5 : 1
26.08 16:30
Бохум – Боруссия Д
 1 : 1
26.08 16:30
Дармштадт – Унион Б
 1 : 4
26.08 16:30
Кельн – Вольфсбург
 1 : 2
26.08 16:30
Фрайбург – Вердер
 1 : 0
26.08 16:30
Хайденхайм – Хоффенхайм
 2 : 3
26.08 19:30
Боруссия М – Байер
 0 : 3
27.08 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 1 : 1
27.08 18:30
Бавария – Аугсбург
 3 : 1
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Г
Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

 4
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 4
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 3
П
Йосип Юранович

Йосип Юранович

Унион Б

 2
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 2
Аисса Лайдуни

Аисса Лайдуни

Унион Б

 2
И К Ж
Ансгар Кнауфф

Ансгар Кнауфф

Айнтрахт Ф

 1 0 0
Брэнден Ааронсон

Брэнден Ааронсон

Унион Б

 2 0 0
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 2 0 2
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