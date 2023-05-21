Тухель: «Если бы в «Баварии» было все хорошо, не пришлось бы менять тренера»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о состоянии своей команды.

«Если бы все было хорошо, «Баварии» не пришлось бы менять тренера», — приводит слова Тухеля Bild.

49-летний специалист возглавил «Баварию» в марте этого года, сменив на посту главного тренера Юлиана Нагельсманна. После этого мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии. В 33-м туре «Бавария» проиграла «Лейпцигу» (1:3) и может упустить лидерство в бундеслиге за тур до конца чемпионата.