Тухель: «Если бы в «Баварии» было все хорошо, не пришлось бы менять тренера»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о состоянии своей команды.
«Если бы все было хорошо, «Баварии» не пришлось бы менять тренера», — приводит слова Тухеля Bild.
49-летний специалист возглавил «Баварию» в марте этого года, сменив на посту главного тренера Юлиана Нагельсманна. После этого мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии. В 33-м туре «Бавария» проиграла «Лейпцигу» (1:3) и может упустить лидерство в бундеслиге за тур до конца чемпионата.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|
2
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|
3
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|
4
|Унион Б
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|
5
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|
6
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|
7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|
9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|
10
|Кельн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|
11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|
12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|
13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|
15
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|
16
|Шальке
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|
17
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|
18
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|21:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|2 : 0
|20.05
|16:30
|
Герта – Бохум
|1 : 1
|20.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|4 : 2
|20.05
|16:30
|
Шальке – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|20.05
|16:30
|
Вердер – Кельн
|1 : 1
|20.05
|19:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|1 : 3
|21.05
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|21.05
|18:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|21.05
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|14
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|22
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|30
|1
|3
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|32
|1
|9
Новости