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Тухель — о будущем Мюллера: «Икона и легенда «Баварии». Хотим, чтобы он был в команде»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о будущем форварда мюнхенцев Томаса Мюллера.

Ранее 34-летний немец заявил, что не собирается завершать карьеру в конце текущего сезона.

«Мы хотим, чтобы он был в команде. Понятно, что он хочет продолжать играть. Почему бы ему не продолжить играть на самом высоком уровне? Я смотрю на него очень позитивно. Томас — икона клуба, легенда. Он пользуется у нас максимальным уважением», — цитирует Тухеля инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Мюллер провел 14 матчей за «Баварию», забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 11 10 1 0 34-10 31
2
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
8
 Фрайбург 11 4 2 5 14-22 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Кельн 11 1 3 7 9-23 6
18
 Унион Б 11 2 0 9 11-26 6
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Боруссия Д – Боруссия М
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Фрайбург – Дармштадт
 - : -
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Унион Б – Аугсбург
 - : -
25.11 17:30
Вердер – Байер
 - : -
25.11 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
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Айнтрахт Ф – Штутгарт
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РБ Лейпциг

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РБ Лейпциг

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Лерой Сане

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Виктор Бонифас

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