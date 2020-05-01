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Три игрока «Кельна» на карантине с коронавирусом. Но командные тренировки продолжатся

21:54
ФК «Кельн». Фото ФК «Кельн»
ФК «Кельн». Фото ФК «Кельн»

Три футболиста «Кельна» переведены на карантин после положительного теста на коронавирус, однако командные тренировки могут быть продолжены, информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что вся команда, а также тренер и руководитель штаба прошли COVID — 19 тестирование. У троих результат оказался положительным, все они без симптомов. Все три футболиста помещены в 14-дневный домашний карантин. Их имена не названы из уважения к частной жизни.

Остальные продолжают работать в группе, как и планировалось. Соответствующий круг людей будет продолжать тестироваться так, как это предусмотрено в медицинской концепции немецкой футбольной Лиги (DFL).

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