Три игрока «Кельна» на карантине с коронавирусом. Но командные тренировки продолжатся

Три футболиста «Кельна» переведены на карантин после положительного теста на коронавирус, однако командные тренировки могут быть продолжены, информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что вся команда, а также тренер и руководитель штаба прошли COVID — 19 тестирование. У троих результат оказался положительным, все они без симптомов. Все три футболиста помещены в 14-дневный домашний карантин. Их имена не названы из уважения к частной жизни.

Остальные продолжают работать в группе, как и планировалось. Соответствующий круг людей будет продолжать тестироваться так, как это предусмотрено в медицинской концепции немецкой футбольной Лиги (DFL).