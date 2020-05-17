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Три игрока дортмундской «Боруссии» получили травмы в матче с «Шальке»

01:30
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Три игрока дортмундской «Боруссии» в матче 26-го тура чемпионата Германии с «Шальке» (4:0) получили травмы, сообщает Kicker со ссылкой на главного тренера команды Люсьена Фавра. У Рафаэля Геррейру, Торгана Азара и Махмуда Дахуда незначительные повреждения.

Центральный защитник Дан Аксель Загаду выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Он получил повреждение в марте. Капитан команды Марко Ройс близок к возвращению в строй.

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