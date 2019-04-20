Тренер "Вердера": "Нам понадобится очень удачный день, и с другой стороны день должен не задасться у "Баварии"

Главный тренер "Вердера" Флориан Кохфельдт накануне матча 30-го тура чемпионата Германии с "Баварией" отметил, что его команда может решить исход встречи в свою пользу. Он также выделил силу соперника.

– Мы будем играть против самой сильной команды Германии, – приводит пресс-слудба мюнхенцев слова Кохфельдта. – Но у нас есть оружие, которое может помочь нам решить исход матча в свою пользу. Очевидно, что нам понадобится очень удачный день, и с другой стороны день должен не задасться у "Баварии".

"Бавария" после 29 туров набрала 67 очков и занимает первое место турнирной таблицы бундеслиги, "Вердер", в активе которого 47 очков, на седьмой строчке. Матч пройдет 20 апреля в Мюнхене. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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