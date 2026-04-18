Тренер «Униона» Мари-Луизе Эта о поражении от «Вольфсбурга»: «Результат не отражает качество игры»
Исполняющая обязанности главного тренера «Униона» Мари-Луизе Эта прокомментировала поражение от «Вольфсбурга» (1:2) в 30-м туре чемпионата Германии.
12 апреля 34-летняя специалистка сменила в берлинской команде Штеффена Баумгарта и стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги.
«На мой взгляд, результат не отражает качество игры. Я думаю, что мы провели хорошую игру сегодня, об этом свидетельствует и статистика», — приводит Sport1 слова Эты.
«Унион» с 32 очками занимает 11-е место в чемпионате Германии. Следующий матч команда проведет на выезде 24 апреля против «Лейпцига».
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Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
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|0
|0
|0-0
|0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -
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