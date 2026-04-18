Тренер «Униона» Мари-Луизе Эта о поражении от «Вольфсбурга»: «Результат не отражает качество игры»

Исполняющая обязанности главного тренера «Униона» Мари-Луизе Эта прокомментировала поражение от «Вольфсбурга» (1:2) в 30-м туре чемпионата Германии.

12 апреля 34-летняя специалистка сменила в берлинской команде Штеффена Баумгарта и стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги.

«На мой взгляд, результат не отражает качество игры. Я думаю, что мы провели хорошую игру сегодня, об этом свидетельствует и статистика», — приводит Sport1 слова Эты.

«Унион» с 32 очками занимает 11-е место в чемпионате Германии. Следующий матч команда проведет на выезде 24 апреля против «Лейпцига».

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