Тренер "Штутгарта": "В Мюнхене много моментов не бывает, поэтому нужно быть эффективными"

Тренер "Штутгарта" Маркус Вайнцирль проанализировал поражение от "Баварии" в рамках 19-го тура чемпионата Германии (1:4). По его словам, его команда не была эффективной в этой встрече.

– Поздравляю "Баварию" с победой! Мы тяжело вошли в игру и быстро пропустили, – приводит пресс-служба мюнхенцев слова Вайнцирля. – Но потом мы продемонстрировали правильную реакцию и командную игру. Мы смогли сравнять счет, затем у Дониса был стопроцентный момент сделать счет 2:1.

В Мюнхене много моментов не бывает, поэтому нужно быть эффективными. Мы сегодня не были эффективными. В заключительной фазе игры "баварцы" реализовали свой индивидуальный класс. Против них было очень сложно обороняться. Поэтому мы проиграли".

"Бавария" занимает второе место с 42 очками в чемпионате Германии. "Штутгарт" с 14 баллами – 16-е.

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