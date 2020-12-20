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Тренер менхенгладбахской «Боруссии» извинился за Тюрама, который плюнул сопернику в лицо

04:13
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Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал эпизод с участием форварда Маркуса Тюрама в матче 13-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (1:2).

Французский нападающий вступил в перепалку с защитником соперников Штефаном Пошем и плюнул ему в лицо, после чего был удален с поля.

«От имени клуба и лично как тренера я хотел бы извиниться за инцидент с Тюрамом. Этому не место на футбольном поле. Это выходит далеко за рамки всех границ. Тюрам — прекрасный игрок и человек. Он перегорел в этом эпизоде, так что это единственный способ объяснить этот инцидент. Я прошу прощения. Он оказал команде медвежью услугу», — приводит слова Розе официальный сайт клуба.

Сам Тюрам также извинился за свой поступок.

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