Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Тренер «Майнца» считает, что победу «Баварии» принесло индивидуальное мастерство

09:48
Теги:

Главный тренер «Майнца» Ахим Байерлорцер рассказал, почему его команда уступила «Баварии» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

— Мы ставили перед собой цель выложиться на максимум в этом матче, сыграть как одна команда, бороться друг за друга и много бегать, — цитирует тренера официальный сайт «Баварии». — Нам это удалось. То, что в итоге этого оказалось недостаточно, объясняется индивидуальным мастерством футболистов «Баварии».

В составе «Баварии» голы забивали Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Тиагу Алькантара.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2020/02/stimmen-zum-auswaertssieg-bei-mainz-05

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир