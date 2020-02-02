Тренер «Майнца» считает, что победу «Баварии» принесло индивидуальное мастерство

Главный тренер «Майнца» Ахим Байерлорцер рассказал, почему его команда уступила «Баварии» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

— Мы ставили перед собой цель выложиться на максимум в этом матче, сыграть как одна команда, бороться друг за друга и много бегать, — цитирует тренера официальный сайт «Баварии». — Нам это удалось. То, что в итоге этого оказалось недостаточно, объясняется индивидуальным мастерством футболистов «Баварии».

В составе «Баварии» голы забивали Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Тиагу Алькантара.