Тренер «Майнца» считает, что победу «Баварии» принесло индивидуальное мастерство
09:48
Главный тренер «Майнца» Ахим Байерлорцер рассказал, почему его команда уступила «Баварии» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Германии.
— Мы ставили перед собой цель выложиться на максимум в этом матче, сыграть как одна команда, бороться друг за друга и много бегать, — цитирует тренера официальный сайт «Баварии». — Нам это удалось. То, что в итоге этого оказалось недостаточно, объясняется индивидуальным мастерством футболистов «Баварии».
В составе «Баварии» голы забивали Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Тиагу Алькантара.
Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2020/02/stimmen-zum-auswaertssieg-bei-mainz-05
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