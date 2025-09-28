Футбол
28 сентября, 08:52

Тренер гладбахской «Боруссии» Полански — после 4:6 с «Айнтрахтом»: «Это необъяснимо»

Павел Лопатко

Исполняющий обязанности главного тренера менхенгладбахской «Боруссии» Ойген Полански прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (4:6) в домашнем матче пятого тура бундеслиги.

«Это необъяснимо. Мы должны извиниться перед болельщиками, поскольку первый тайм был абсолютно неприемлемым. В перерыве мы воззвали к нашему чувству чести и смогли собраться с духом. Результат выглядит лучше, но нам это не помогает.

Во время игры я был в шоке. Моя работа во время перерыва заключалась в том, чтобы сказать команде, что все могло быть по-другому. После такого безжизненного первого тайма, который не проходит на уровне бундеслиги, в перерыве стало немного шумно.

Мы должны были преодолеть это и проявить сплоченность. И тот факт, что команда после проигрыша в первом тайме со счетом 0:6 не распалась, а попыталась продемонстрировать единый дух, лично меня радует», — сказал польский специалист на пресс-конференции.

«Боруссия» занимает последнее, 18-е место в таблице бундеслиги, набрав в 5 матчах 2 очка.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
