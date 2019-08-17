Тренер «Герты»: «Довольны тем, что удалось сделать счет 2:2»

Главный тренер «Герты» Анте Кович после ничьей с «Баварией» в матче 1-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что доволен результатом. По его словам, команда была готова к тому, что не получится доминировать.

— Когда играешь в Мюнхене, то заранее знаешь, что тут не получится так доминировать, как хотелось бы, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Ковича. — Тем не менее, нужно верить в то, что удастся создать несколько моментов и зацепиться за очки. После 0:1 не так уже много людей решились бы поставить на нас. Мы довольны тем, что удалось сделать счет 2:2, особенно с учетом того, что нам пришлось пережить несколько критических моментов. На протяжении 35 минут мы только оборонялись.