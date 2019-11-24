Тренер «Фортуны» Функель признал, что «Бавария» значительно превзошла его команду

Главный тренер «Фортуны» Фридхельм Функель рассказал, что он думает о матче 12-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (0:4). Он отметил, что соперник сыграл намного лучше.

— Команда билась, бегала и стремилась к положительному результату, — цитирует Функеля официальный сайт «Баварии». — Мы не прятались, во втором тайме мы противостояли намного лучше. У нас была одна, две возможности, которые мы не использовали. Таким образом мы проиграли 0:4, стоит признать, что «Бавария» сегодня была намного лучше.

«Бавария» набрала 24 очка и на данный момент занимает третье место в чемпионате Германии.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр