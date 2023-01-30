Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Мойсесе Кайседо. На игрока претендуют «Арсенал» и «Челси».

«Он отличный парень. Я могу понять, когда тебе 21 год и ты получаешь предложение от большой команды, играющей в еврокубках. Я бы хотел, чтобы он закончил сезон с нами, но мы готовы идти вперед без него. Нам нужны несколько игроков на некоторых позициях», — цитирует Де Дзерби The Athletic.

Кайседо перешел в «Брайтон» в феврале 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за команду.

Ранее стало известно, что «Брайтон» отказался продавать Кайседо в «Арсенал» за 70 миллионов фунтов. Если бы «чайки» приняли предложение, то это стало бы рекордной продажей в истории клуба.