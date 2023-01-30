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Сегодня, 08:27

Тренер «Брайтона» Де Дзерби — о возможном уходе Кайседо: «Мы готовы идти дальше без него»

Тренер «Брайтона» Де Дзерби порассуждал о возможном уходе Кайседо
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Мойсесе Кайседо. На игрока претендуют «Арсенал» и «Челси».

«Он отличный парень. Я могу понять, когда тебе 21 год и ты получаешь предложение от большой команды, играющей в еврокубках. Я бы хотел, чтобы он закончил сезон с нами, но мы готовы идти вперед без него. Нам нужны несколько игроков на некоторых позициях», — цитирует Де Дзерби The Athletic.

Кайседо перешел в «Брайтон» в феврале 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за команду.

Ранее стало известно, что «Брайтон» отказался продавать Кайседо в «Арсенал» за 70 миллионов фунтов. Если бы «чайки» приняли предложение, то это стало бы рекордной продажей в истории клуба.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
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 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
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 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
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13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
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 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
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27.01 22:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 2 : 1
28.01 17:30
Фрайбург – Аугсбург
 3 : 1
28.01 17:30
Герта – Унион Б
 0 : 2
28.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 1 : 4
28.01 17:30
Майнц – Бохум
 5 : 2
28.01 17:30
Вердер – Вольфсбург
 2 : 1
28.01 20:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 1 : 1
29.01 17:30
Шальке – Кельн
 0 : 0
29.01 19:30
Байер – Боруссия Д
 0 : 2
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 4
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 14 1 2
Александр Хак

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Майнц

 15 1 2
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