Тренер «Брайтона» Де Дзерби — о возможном уходе Кайседо: «Мы готовы идти дальше без него»
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Мойсесе Кайседо. На игрока претендуют «Арсенал» и «Челси».
«Он отличный парень. Я могу понять, когда тебе 21 год и ты получаешь предложение от большой команды, играющей в еврокубках. Я бы хотел, чтобы он закончил сезон с нами, но мы готовы идти вперед без него. Нам нужны несколько игроков на некоторых позициях», — цитирует Де Дзерби The Athletic.
Кайседо перешел в «Брайтон» в феврале 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за команду.
Ранее стало известно, что «Брайтон» отказался продавать Кайседо в «Арсенал» за 70 миллионов фунтов. Если бы «чайки» приняли предложение, то это стало бы рекордной продажей в истории клуба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|10
|7
|1
|52-16
|37
|
2
|Унион Б
|18
|11
|3
|4
|31-22
|36
|
3
|РБ Лейпциг
|18
|10
|5
|3
|39-24
|35
|
4
|Боруссия Д
|18
|11
|1
|6
|33-25
|34
|
5
|Фрайбург
|18
|10
|4
|4
|29-25
|34
|
6
|Айнтрахт Ф
|18
|9
|5
|4
|37-26
|32
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|5
|5
|36-22
|29
|
8
|Боруссия М
|18
|7
|4
|7
|34-29
|25
|
9
|Вердер
|18
|7
|3
|8
|29-37
|24
|
10
|Байер
|18
|7
|3
|8
|30-30
|24
|
11
|Майнц
|18
|6
|5
|7
|26-29
|23
|
12
|Кельн
|18
|5
|7
|6
|29-31
|22
|
13
|Хоффенхайм
|18
|5
|4
|9
|26-31
|19
|
14
|Аугсбург
|18
|5
|3
|10
|23-33
|18
|
15
|Штутгарт
|18
|3
|7
|8
|22-32
|16
|
16
|Бохум
|18
|5
|1
|12
|19-44
|16
|
17
|Герта
|18
|3
|5
|10
|20-32
|14
|
18
|Шальке
|18
|2
|4
|12
|14-41
|10
|27.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|2 : 1
|28.01
|17:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|3 : 1
|28.01
|17:30
|
Герта – Унион Б
|0 : 2
|28.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|1 : 4
|28.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|5 : 2
|28.01
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|2 : 1
|28.01
|20:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|29.01
|17:30
|
Шальке – Кельн
|0 : 0
|29.01
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|0 : 2
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|4
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|14
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2