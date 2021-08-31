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Тренер «Боруссии» опроверг слухи о переходе Витселя в «Астон Виллу»

01:16
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Помощник главного тренера дортмундской «Боруссии» Рене Марич опроверг слухи о возможном переходе полузащитника Акселя Витселя в «Астон Виллу».

«Это очевидная чушь. Я не могу понять, как некоторые люди делают вид, что это не просто заголовок», — написал Марич в Twitter.

В минувшем сезоне Витсель провел 22 матча, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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